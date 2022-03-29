Петропавловск-Камчатский, 29 марта 2022, 06:56 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов 29 марта объявил об отмене в школах региона коронавирусных ограничений. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Также отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции. После контакта с больным COVID-19 учащимся теперь не нужно предъявлять результат ПЦР-теста — справка потребуется только после перенесения заболевания самим школьником.
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Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки приняли решение о смягчении ограничительных мер по коронавирусу.
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