Новосибирск, , 07:07 — REGNUM В Новосибирской области было отложено решение об отмене обязательного масочного режима. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Масочный режим Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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"Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее губернаторНовосибирской области Андрей Травников заявил о поддержке решения об отмене масочного режима.

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