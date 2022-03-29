Уфа, , 10:35 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба главы региона.

Радий Хабиров Glavarb.ru

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Согласно документу, число участников спортивных, развлекательных, культурных, деловых и других мероприятий в Башкирии, для проведения которых не нужно решение республиканского оперативного штаба, увеличилось с 30 до 200 человек.

При этом в мероприятиях, организованных госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными и государственными учреждениями, могут принимать участие более 200 человек.

«При этом массовые мероприятия (за исключением тех, которые проходят в учреждениях культуры и образования) с количеством участников более 500 человек должны проводиться с учётом требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации», — сообщает пресс-служба.

В республике отменяются требования об обязательном соблюдении дистанции не менее 1,5 м и нанесении соответствующей разметки. Также отменено требование о необходимости ношения перчаток во время работы, отменяется запрет на проведение собраний трудового коллектива и других массовых мероприятий с числом участников свыше 30 человек. Отменена и рекомендация о переводе на дистанционный режим не менее 50% сотрудников.

Руководители муниципальных и государственных органов власти теперь могут возобновить личный приём граждан.

Отмечается, что в регионе сохраняется обязанность соблюдения масочного режима.

«Также сохраняется требование предъявлять сертификаты о вакцинации против COVID-19, о перенесенном коронавирусе, о наличии медицинских противопоказаний к прививке при посещении мероприятий в закрытых помещениях с количеством зрителей свыше 500 человек, в том числе спортивных матчей. Перечень документов для допуска на такие мероприятия дополнен сертификатом о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю COVID-2019», — сообщает пресс-служба.

Согласно данным на 28 марта в Башкирии прививки от COVID-19 получили 2 519 654 человек.