Йошкар-Ола, , 09:22 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 20 марта прививки от коронавируса сделали 402 937 человек, план вакцинации от COVID-19 в республике выполнен на 95,5%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация против коронавируса Сс) gencat cat

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Из указанного числа полный курс вакцинации прошел 390 991 житель региона.

В структуре привитых 30,5% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 122 796 человек. Полностью вакцинированы 118 194 пожилых жителя Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 21 марта лечение получали 118 пациентов, из них у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 114 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 99 человек находились в состоянии средней степени тяжести. Из 19 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Читайте также: В ковид-центры Марий Эл за сутки попали шесть человек