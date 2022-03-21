Москва, , 04:31 — REGNUM В настоящее время еще рано говорить о завершении пандемии COVID-19, так ка во многих странах начинается новая волна коронавируса. Об этом 21 марта заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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«Во многих странах мира наоборот начинается новая волна», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, заканчивается ли пандемия SARS-CoV-2.

Также Гинцбург отметил, что в России, по его словам, на данный момент от нового заболевания ежедневно умирает свыше 400 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне более 250 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции было проведено за сутки в Российской Федерации.