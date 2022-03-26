Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии выполнили более 6,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 марта.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За последние сутки донские лаборатории провели 14 048 тестов на коронавирус. Всего выполнено 6 млн 509,42 тыс. исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения достиг 314,60.

ИА REGNUM сообщало, что в начале 2022 года из-за распространения штамма «Омикрон» было поручено нарастить темпы тестирования, а из региональной казны выделили 83 млн рублей на выполнение «ковидных» анализов сверх установленных объёмов.

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