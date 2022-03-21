Казань, , 14:32 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки привили от COVID-19 более 2,5 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 271 940 жителей, сообщает 21 марта минздрав РТ.

Вакцина

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Всего на сегодняшний день от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 487 тыс. 919 человек, за сутки привили 2573 жителя. Второй компонент вакцины получил 1 млн 926 тыс. 021 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, которые расположены в учреждениях культуры и торговых центрах.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии зарегистрировано 134 408 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 119 981 пациент, скончались 1819 человек.

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