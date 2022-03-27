Иваново, , 12:21 — REGNUM В Ивановской области за последние сутки не пришлось госпитализировать ни одного пациента с заражением коронавирусом, данные на утро 27 марта опубликованы сайтом стопкоронавирус.рф.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне, 26 марта, сообщалось о госпитализации 25 пациентов с COVID-19. Отметим, что с начала недели это уже второй случай, когда за сутки не госпитализировали ни одного человека: 21 марта был зафиксирован также нулевой показатель.

Всего за сутки в Ивановской области подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом — на один случай больше, чем накануне. С начала пандемии в регионе заразились 106 843 человека. За сутки выздоровели 486 пациентов, общее число справившихся с вирусом достигло 101 078 человек. Скончались в общей сложности 3 003 пациента, в том числе смерть двух человек зарегистрировали за последние сутки.