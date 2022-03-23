Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 1008 человек, выздоровели 1412 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 23 марта.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (185), Таганроге (57), Неклиновском районе (52), Волгодонске (40), Шахтах (39), Сальском (31), Зерноградском (30), Белокалитвинском (29), Каменском (28) районах, Батайске (25), Аксайском и Песчанокопском районах, Новочеркасске (по 24), Миллеровском районе (23), Азове и Новошахтинске (по 21). Более 22% заразившихся — люди старше 66 лет, немногим более 13% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом. скончались ещё девять мужчин в возрасте от 46 до 86 лет.

Всего в Ростовской области выявили 356 528 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 337 457 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 675 человек.

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