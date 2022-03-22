Куала-Лумпур, , 04:37 — REGNUM В Малайзии для ревакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 одобрили использование препарата Convidecia китайской компании Cansino. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Малайзии 22 марта сообщает портал Malaysiakini.

Вакцинация (сс) qimono

Минздрав Малайзии «Жители, получившие две дозы препарата Cansino или Sinovac, через три месяца смогут обращаться за бустерной дозой Convidecia».

Отмечается, что для достижения более высокой степени защиты от коронавируса эксперты ведомства «рекомендуют комбинировать различные типы вакцин».

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

До последнего времени для использования на территории Малайзии были одобрены препараты Sinovac, Pfizer и AstraZeneca. Двумя дозами вакцины привились около 80% жителей страны, третью (бустерную) дозу получили 47,5% малазийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии закупила противовирусный препарат от компании Pfizer для лечения пациентов с COVID-19.

Читайте также: В Малайзии за сутки выявили свыше 27 тыс. зараженных коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия получит противовирусный препарат для лечения COVID-19