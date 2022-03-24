Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM В стационарах Санкт-Петербурга не наблюдается дефицита лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19. Проблемы могут возникать только с ранее назначенными пациентам лекарствами для лечения их хронических заболеваний. Об этом 24 марта сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госпиталь для больных COVID-19 Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

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Лисовец отметил, что на сегодняшний день по некоторым группам льготных лекарств наблюдается дефицит в аптечных сетях. Сказываются разные причины: отсутствие у поставщиков необходимой для стационаров партии лекарств, невозможность приобрести препараты по прежним ценам.

«Естественно, те проблемы, о которым мы сегодня говорим, касаясь льготной категории жителей, перечня препаратов, которые в дефектуре (отсутствие в аптеке — прим. ред.) находятся с рознице, они не обошли стороной и стационары», — отметил глава комздрава, обратив внимание, что речь идет только о лечении хронических заболеваний у пациентов с COVID-19, а не собственно коронавирусной инфекции.

Эта ситуация несколько осложняет процесс лечения сопутствующих болезней, которые проявляются сильнее у больных с коронавирусом. Лисовец подтвердил, что «перепрофилированные больницы, которые оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, назначают, используют лекарственные препараты в связи с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые есть у этих пациентов».

Однако с лечением больных от самого COVID-19 всё обстоит иначе.

«Если говорить конкретно о номенклатуре лекарственных препаратов, использующихся для коронавирусной инфекции, с ними проблем сейчас нет. Большое число антицитокиновых препаратов, которые первично в начале пандемии завозились исключительно из-за рубежа, в настоящее время существует их достаточно развитое (российское) производство. Поэтому, с этими лекарственными препаратами проблем нет», — сообщил Лисовец.

Вместе с тем председатель комитета заверил, что, по данным крупных производителей лекарств, в Петербурге имеется запас лекарств для льготных категории на несколько месяцев.

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