Нижний Новгород, , 14:20 — REGNUM Третью неделю растёт заболеваемость COVID-19 и госпитализация пациентов в странах мира.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

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Очевидно, что нас ждёт шестая волна. Пока ее появление ожидаем в апреле-мае, сообщил глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале.

По его мнению, более точный прогноз можно будет дать спустя некоторое время с учетом интенсивности международного сообщения.

В очередной раз министр здравоохранения напомнил, что вакцинированные граждане переносят заражение коронавирусом значительно легче.

«Летальные исходы единичны и в 100% случаях это были случаи с крайне отягощённым хроническим диагнозом или с недостаточным титром нейтрализующих антител», — подчеркнул он, добавив, что уже к маю у 64% жителей Нижегородской области необходимого для защиты от вируса уровня иммунитета не останется.

«Единственная возможность снизить риски — успеть до мая ревакцинироваться. Вакцина есть. Медики готовы», — призывает министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 1991 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 372 674 человек на утро 23 марта. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 160 жителей области, накануне в больницы попали 264 человека.

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