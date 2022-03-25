Чита, , 08:21 — REGNUM По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 25 марта, всего в регионе привит первым компонентом 687 192 человека (+791 за сутки), из них завершили вакцинацию — 636 167 (+731 за сутки).

Вакцинация Donland.ru

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Повторно вакцинировался 194 641 забайкалец (+ 660 за сутки).

Также первый компонент вакцины получили 874 ребёнка (+21 за сутки), из них завершили вакцинацию — 650 (0 за сутки).

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