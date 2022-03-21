Астрахань, , 14:56 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 44 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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21 марта зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 17 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 111 тыс. 705 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 101 тыс. 109 пациентов, в том числе 372 — за последние сутки.

Всего скончался 2351 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.