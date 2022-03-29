Красноярск, , 06:21 — REGNUM Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться в Красноярском крае. Об этом в своём телеграм-канале 29 марта сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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По его словам, число заболевших за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей снизилось в 1,6 раза. За последние сутки коронавирус выявлен у 246 жителей региона.

«Что касается ОРВИ и гриппа, то здесь также отмечается снижение числа заболевших. В целом заболеваемость фиксировалась ниже уровня эпидемического порога», — отметил Горяев.

Он уточнил, что за семь дней в организации здравоохранения обратились 9308 жителей края с признаками ОРВИ (из них в Красноярске — 56,1%, в Норильске — около 10%).

При этом, несмотря на снижение заболеваемости, риски заболеть всё ещё остаются высокими, подытожил Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 марта в Красноярском крае выявлено 358 887 носителей коронавируса.

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