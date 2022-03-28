Тирасполь, , 14:06 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом решили, что необходимо смягчить карантинный режим в республике. Об 28 марта этом сообщает пресс-служба президента ПМР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о необходимости сохранить масочный режим. По мнению президента, ношение масок уже стало нормой жизни и препятствует распространению инфекций.

По данным пресс-службы, членам оперштаба поручили подготовить предложения о смягчении карантинных мер через неделю, к следующему заседанию.

Стоит отметить, что в Приднестровье продолжают штрафовать граждан за нарушение масочного режима. В течение прошлой недели было выписано 68 штрафов.