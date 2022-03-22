Элиста, , 13:06 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом, после COVID-19 вылечились 56 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском оперштабе 22 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

В инфекционных стационарах лечатся 111 ковид-пациентов, из них семь человек остаются в тяжёлом состоянии. Четверо пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии выявили 49 597 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 47 950 пациентов. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 826 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 48 тыс. жителей Калмыкии победили COVID-19