Великий Новгород, , 12:15 — REGNUM В Новгородской области за истекшие сутки в местные стационары доставили 51 пациента с COVID-19. Об этом 29 марта сообщили в федеральном оперштабе. Это на 36 человек больше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе за сутки обнаружили 71 новый случай заражения коронавирусом, что на семь случаев меньше, чем за 27 марта. В том числе в Великом Новгороде выявили 17 новых заболеваний ковидом. Суточная статистика заражений уже почти две недели составляет менее ста случаев.

За сутки в регионе скончался от COVID-19, как основной причины, только один пациент. При этом ранее в регионе несколько дней регистрировали нулевую смертность от ковида.

Выздоровели за сутки в Новгородской области 48 пациентов, что на шесть человек меньше, чем за предыдущие сутки.

Отметим, за всё время пандемии в Новгородской области выявили 96 849 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 986 человек, а выздоровели 92 928 пациентов.

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