Баку, , 08:33 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 21 марта выявили 29 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 2506 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 791 511 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 781 057 человек, в том числе 71 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 795 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9659 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе три — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 78 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 3956 тестов. Выздоровевшими медики признали 215 человек. Смерть наступила у пятерых пациентов с диагнозом COVID-19.