Абакан, , 10:24 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 50 носителей коронавируса, выздоровели 177 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в правительстве региона.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что три новых случая заражения зарегистрированы при плановом мониторинге, четыре — при самостоятельном обследовании. Ещё трое заболевших прибыли из других регионов или стран.

Всего с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 32 537 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в республике был выявлен 41 носитель коронавируса, выздоровели 112 человек.

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