Ижевск, , 08:51 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 530 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 146 850 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 161 532 случая заражения коронавирусом, из них 273 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 17 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 45 жителей республики старше 65 лет.

3956 человек скончались, за минувшие сутки скончались шесть человек — мужчины в возрасте 67 и 84 лет, а также четыре женщины в возрасте от 36 до 94 лет. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 13 человек, накануне в больницы попали 15 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 5322 человека, 350 пациентов ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 57 человек — в тяжелом состоянии, из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа 2020 года по настоящее время в Удмуртию прибыли из-за рубежа 49 954 человека. Из них около 2,1% туристов или 1035 граждан не внесли данные о проведенном тесте на коронавирус в ЕПГУ (портал Госуслуги). По результатам сданных тестов у 550 жителей республики было подтверждено заражение коронавирусом.

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