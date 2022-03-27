Иркутск, , 08:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 27 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8395 человек, причём 10 из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 284 771 (+856 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализированы 1029 (-9 за сутки). В то же время выздоровели 272 242 пациента (+1025 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 651 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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