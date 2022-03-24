Ханты-Мансийск, , 15:40 — REGNUM В Югре за сутки на 24 марта госпитализировали 26 больных с COVID-19, 1109 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Mzur.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За минувшие сутки в Югре выявлено 244 новых случаев заражения коронавирусом, 65 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 23 марта является Ханты-Мансийск — 43.

С начала пандемии в Югре к 24 марта насчитывается 205 546 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 197 702 пациента, 2501 скончался (на два пациента больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом