Ульяновск, , 07:50 — REGNUM В Ульяновской области снизилось число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, 27 марта в регионе официально выявлено 490 случаев заражения SARS-CoV-2. Это на 12 случаев меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 26 марта (502 случая).

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 966 045 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 27 марта сделано 2248 тестов.

Напомним, что в Ульяновской области снижается общий уровень коллективного иммунитета к ковиду: если 18 марта он составлял 59,3%, то к 25 марта уменьшился до 57,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области выше среднероссийского показателя, составляющего в настоящее время 49,7%.

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