Владимир, , 18:42 — REGNUM Во Владимирской области фиксируется снижение заболеваемости во всех возрастных группах по всей области, сообщила пресс-служба областной администрации. В стационарах продолжается плановое сворачивание ковид-коек, они переключаются на оказание специализированной медицинской помощи.

В маске Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия

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Исключена необходимость мерить температуру тела сотрудников на рабочих местах. Кроме того, снято ограничение по заполнению помещений зрителями при проведении массовых зрелищных, физкультурных и спортивных мероприятий.

Соблюдать режим самоизоляции не обязательно гражданам старше 60 лет, не вакцинированным против COVID-19, гражданам с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, хроническими ревматоидными и аутоиммунными заболеваниями. Режим изоляции необходимо соблюдать только беременным женщинам.