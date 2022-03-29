Липецк, , 14:24 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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29 марта выявлено 422 новых случая заражения коронавирусом — на 10 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 143 тыс. 664 случая заражения.

За весь период наблюдения 131 тыс. 909 человек выписаны после курса лечения, в том числе 567 — за последние сутки.

За весь период скончались 3522 человека. Подтверждено девять новых летальных случаев.