Сухум, , 08:21 — REGNUM В Абхазии в течение суток 24 марта в ходе 123 исследований выявили 31 случай заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 57 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — девять человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 53 294 носителя SARS-CoV-2. Из них 49 322 человека признали выздоровевшими, из которых за последние сутки — 144. За всё время 678 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 39 носителей SARS-CoV-2 в результате 143 исследований. За это время смертей пациентов с COVID-19 не зарегистрировали. Врачи признали выздоровевшими 26 человек.