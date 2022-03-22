Уфа, , 09:55 — REGNUM Новый клинико-диагностический инфекционный центр в башкирском городе Туймазы принял первых пациентов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

В больнице Admoblkaluga.ru

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«Мы сделали максимум, чтобы создать в госпитале комфортные условия для пациентов и врачей. В нем есть все необходимое лечебное и диагностическое оборудование — КТ, УЗИ, рентген-аппараты. К каждому койко-месту подведён кислород. Боксы светлые и просторные», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в этом медучреждении работают врачи с высокой квалификацией и огромным опытом в лечении COVID-19.

Глав региона пожелал пациентам госпиталя и всем жителям Башкирии здоровья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инфекционный госпиталь был необходим для пациентов с COVID-19 из-за большой нагрузки на медучреждения городов Туймазы, Октябрьский и Белебей.