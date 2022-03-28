Брянск, , 10:58 — REGNUM В Брянской области против COVID-19 вакцинированы 672 393 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в региональном оперативном штабе. За последние сутки в ковид-госпитали поступили 11 новых пациентов, выписаны с выздоровлением 326 человек.

Пустая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в Брянской области выявлено 157 205 носителей инфекции. Справились с заражением 151 874 человека. От осложнений при COVID-19 скончались 3753 пациента, в том числе девять летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.

С начала пандемии лаборатории региона проверили 1 676 376 тестов на коронавирус.