Тбилиси, , 10:32 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 21 614 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1053 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 22 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 643 295 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 601 578 победили инфекцию, в том числе 2067 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 678 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семь человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 766 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 5885 исследований выявили 368 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1225 человек, скончались восемь пациентов с COVID-19.