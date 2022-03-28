Челябинск, , 09:00 — REGNUM В Челябинской области отменён запрет на проведение публичных мероприятий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облправительства.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такое решение принял оперштаб. Основанием стало улучшение ситуации с распространением коронавируса. Также теперь можно не согласовывать проведение концертов с региональным министерством культуры. Кроме того, население может спокойно посещать религиозные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале проведение публичных мероприятий было ограничено. Возможными были только те, которые инициированы властями.