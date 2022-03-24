Салехард, , 10:46 — REGNUM В больницы Ямала поступили шесть тысяч упаковок российских препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Лекарства

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Лекарства «молнупиравир» и «ремдесевир» предназначены будут для лечения пациентов на дому и в стационаре.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в ЯНАО стабилизировалась, но случаи заражения ещё выявляются, пациенты продолжают проходить лечение. В стационаре сейчас порядка 150 человек, амбулаторно лечатся около 3000 пациентов», — пояснила первый заместитель директора регионального департамента здравоохранения Мария Захарова.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина все пациенты, проходящие амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции, обеспечиваются бесплатными лекарствами.