Баку, , 08:07 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 27 марта выявили 55 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 3313 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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За время пандемии в стране выявили 791 750 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшим 781 741 человека, в том числе 100 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 328 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9681 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе два — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 41 выявленном заражении коронавирусом за сутки в результате 2696 тестов. Выздоровевшими медики признали 113 человек. Смерть наступила у четверых пациентов с диагнозом COVID-19.