Новосибирск, , 17:04 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 20 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 1498 пациентов, в том числе 41 ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 306 случаев заражения коронавирусом (всего — 248 073 случая), 409 человек выздоровели (всего — 226 806 человек), скончались еще 12 пациентов (всего — 5253 пациента).

В реанимации остаются 189 человек, на ИВЛ — 20 пациентов.

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