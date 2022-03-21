Йошкар-Ола, , 14:45 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 21 марта лечение получают 118 пациентов, из них у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В том числе, у 114 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 99 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 19 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы шесть человек, выписаны пятеро пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 марта выздоровели с начала пандемии 41 545 жителей республики, за последние сутки выписаны 422 человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 117 случаев заражения коронавирусом, из них 21 — за последние сутки.