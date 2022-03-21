Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM В Свердловской области за сутки, 20 марта, в медучреждения доставили 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 29 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Излечились от COVID-19 еще 4412 человек. В общей сложности в регионе выздоровели 299 428 граждан.

В области за прошедшие сутки, 20 марта обнаружили 1656 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались еще 11 человек. Это на один летальный исход больше, чем днем ранее. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 489.