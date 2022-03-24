Симферополь, , 10:46 — REGNUM В Республике Крым в коронавирусные стационары доставлены ещё 62 пациента, данные за сутки опубликовал 24 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее были госпитализированы 58 пациентов с ковидом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 368 крымчан — это на 35 случаев больше, чем было подтверждено накануне, 23 марта. Выписаны с выздоровлением 475 пациентов. Также подтверждена смерть ещё шести человек с заражением коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии на территории Республики Крым подтверждение получили 175 588 случаев заражения коронавирус, в больницы попали 57 592 человека. Выздоровели из общего числа 166 626 пациентов. Жертвами COVID-19 в Крыму стали 5 054 человека.