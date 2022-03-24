Курган, , 18:18 — REGNUM В Курганской области за сутки на 24 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 40 человека, выписались по выздоровлении 870. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлен 254 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 24 марта выявлено 205 546 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 197 702 человека, скончались 2501 пациент (на два человека больше, чем днём ранее).

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