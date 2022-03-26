Берлин, , 07:52 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии превысило 20 млн. Об этом 25 марта свидетельствуют данные института Роберта Коха, который занимается медицинской статистикой в стране.

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За последние 24 часа в Германии было зарегистрировано 252 026 новых случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания COVID-19 скончались 278 пациентов.

Всего в стране с начала пандемии коронавирусной инфекции было подтверждено 20 145 054 случая инфицирования коронавирусом. От последствий заболевания скончались 128 388 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии за сутки было выявлено более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало высочайшим показателем в стране с начала пандемии.

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