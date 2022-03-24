Баку, , 08:58 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 23 марта выявили 38 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 2695 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 791 583 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 781 303 человека, в том числе 101 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 610 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9670 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе четверо — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 34 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 2741 теста. Выздоровевшими медики признали 145 человек. Смерть наступила у семерых пациентов с диагнозом COVID-19.