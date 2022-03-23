Оренбург, , 14:25 — REGNUM В ковидные госпитали Оренбургской области за сутки поступили 50 пациентов. Это на 32 меньше, чем днём ранее, сообщает 23 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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За прошлые сутки из клиник выписаны 1538 выздоровевших оренбуржцев. Зарегистрировано пять летальных исходов по причине коронавирусной инфекции

В регионе снижается суточный показатель выявляемых случаев заражения. С улучшением эпидситуации снимается ряд ограничений. Однако масочный режим сохраняется.

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