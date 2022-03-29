Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM В стационарах Ленинградской области на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 16 пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Пациент на ИВЛ

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На данный момент в Ленобласти развернуто для таких больных 815 коек, из них 390 коек (47,85%) — свободны. Получают лечение при круглосуточном наблюдении медиков 425 пациентов.

«На ИВЛ на койках COVID-19 находится 16 пациентов, за сутки поступило 29 человек», — отметили в областном комздраве.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 176 новых носителей коронавируса (-56 к показателю предыдущего дня). Большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Всеволожск (17), Кудрово, Гатчина, Сланцы (по 11), Мурино (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 181 193 человека. Из них 174 228 человек выздоровели, в том числе 29 были выписаны по выздоровлению за 28 марта. Умерло 3433 заболевших COVID-19, в том числе два летальных исхода зарегистрированы за минувший день.

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