Абакан, , 09:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 41 случай заражения коронавирусом, выздоровели 112 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в республиканском правительстве.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

С 1 января 2022 года в Хакасии выявлено 32 487 случаев COVID-19. Амбулаторно лечится 431 (+12) ковид-пациент, в стационаре — 226 (-12) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Хакасии выявили 48 носителей коронавируса, выздоровели 172 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии скончались ещё пять человек с COVID-19