Тбилиси, , 10:29 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 23 553 исследований на SARS-CoV-2 выявили 817 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 23 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 644 112 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 604 595 победили инфекцию, в том числе 3017 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 681 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семь человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 738 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 21 614 исследований выявили 1053 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2067 человек, скончались семь пациентов с COVID-19.