Йошкар-Ола, , 14:44 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 марта выздоровели с начала пандемии 41 545 жителей республики, за последние сутки выписаны 422 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 117 случаев заражения коронавирусом, из них 21 — за последние сутки. 1080 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за последние 4 дня среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая.

За день в ковид-стационары не госпитализировали новых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 марта выздоровели с начала пандемии 41 123 жителя республики, за сутки выписаны 473 человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 096 случаев заражения коронавирусом, из них 23 — за последние сутки.