Рязань, , 16:57 — REGNUM Запрет на работу в ночное время снят для предприятий общественного питания в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в оперативной группе правительства региона.

Кафе

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Ограничения были введены в целях борьбы с COVID-19. С 25 марта 2022 года в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора кафе, рестораны и прочие точки питания могут работать с 01:00 до 06:00.

Остальные ограничения, в частности, по заполняемости кинозалов, театров и цирка до 70% посетителей и рекомендация соблюдения режима самоизоляции неработающими пенсионерам, сохраняются.