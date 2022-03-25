София, , 20:13 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Болгарии зафиксировано 1424 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 марта сообщает БТВ.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Согласно официальным данным, очаги инфекции по-прежнему фиксируются в Софии, Бургасе, Сливене, Смоляне и других городах. Сообщается о смерти 21 человек.

По состоянию на 25 марта, общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,13 млн. Из них умерло 36 396 пациентов.