Липецк, , 12:44 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 53 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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22 марта выявлено 459 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем сутками ранее. Всего был выявлен 140 тыс. 561 случай заражения.

За весь период наблюдения 128 тыс. 391 человек был выписан после курса лечения, в том числе 641 — за последние сутки.

За весь период скончались 3467 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.