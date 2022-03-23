Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Американская биотехнологическая компания Moderna запросит у медрегулятора США разрешение на вакцинацию от коронавируса детей младше шести лет, сообщает 23 марта Reuters.

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen

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Компания ссылается на данные, полученные в ходе клинических испытаний, согласно которым, вакцина вызывает и у детей и взрослых схожий иммунный ответ.

По заявлению производителя, двухдозовая вакцина примерно на 38% эффективна для профилактики инфекции у детей 2−5 лет и на 44% — у детей в возрасте от шести месяцев до двух лет.

Если американский медрегулятор даст разрешение, то Moderna может стать первой компанией, проводящей в США вакцинацию детей в возрасте до пяти лет.