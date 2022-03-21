Сеул, , 09:58 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооруженные силы Республики Корея Korea.net

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По их словам, коронавирус выявлен у 1549 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 55 886.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 209 169 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 9 582 815.

Читайте также: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 9,5 млн